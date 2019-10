Seltskonnatäht Kylie Jenner soovib juba teist last

Selleks, et vastata oma andunud fännide küsimustele, viis meigimogul selle reede õhtul Instagrami vahendusel läbi küsimus-vastus sessiooni. Üks fänn küsis kaunitarilt, kas hetkel veel üksik-emana toimetav Jenner, plaanib saada lähitulevikus veel lapsi. Jenneril on Scottiga ühe-aastane tütar Stormi.

«Internet muudab kõik 100 korda dramaatilisemaks, kui see tegelikult on. Mul ei olnud ühtegi kell 2 öösel toimunud kohtingut Tygaga. Ma viisin kaks oma sõpra stuudiosse ja Tyga juhtus seal just sellele ajal olema. Travis ja mina oleme väga heades suhetes ja praegu on meie põhirõhuks Stormi kasvatamine‼ Meie sõprus ja tütar on esmatähtsad,» kirjutas Jenner Twitteris.