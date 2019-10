Sekspomm Pamela Anderson tõestab, et tema ebamaine ilu pole aastatega kuhugile kadunud

Näitlejanna eraelu on läbi aegade väga värvikirev olnud, tal on seljataga kolm abielu nendest kõige meeldejäävaim rokkar Tommy Leega , kellega tal on kolm last.

Tundub, et Anderson'ile on meri ja rand siiani südamelähedased, naise poolt jagatud pildil võib teda näha liibuvas kleidid rannamõnusid nautimas.

Pamela jagas Insagramis endast seksikat pilti, mille all jagas rootsi juuretga Hollywoodi kuldajastu staari Greta Garbo tsitaati: «I like the sea. We understand each other.» . . - Greta Garbo («Mulle meeldib meri, me mõistame teineteist.».. - Greta Garbo.)