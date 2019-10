Näitlejanna Sienna Milleri kaunite kiharate saladus peitub ketšupis!

Näitlejanna Sienna Miller (37) on üks neid kauneid naisi, kelle riided on alati ideaalsed, meik veatu ja juuksed kadestamisväärsed. Võiks ju arvata, et kauneid kiharaid on võimalik saavutada ainult pankrotti ajavaid juuksetooteid kasutades ning profijuuksuritega koostööd tehes.