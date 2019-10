Tuntud lapsevanemad räägivad, kuidas lapsi keerulistes olukordades ohjata

Hanson lisas, et hoopis iseasi on laste manipuleerimine lapsevanemaga. Kui korra juba jonnile alla antakse, siis satutakse lõksu ja ega lapski õnnelik pole, sest katsetab piire.

Liina Randpere (36), saatejuht:

«Mul on kaks põhilist nippi, mida kasutan ja need toimivad erinevates olukordades, näiteks siis kui on laste söögi- või magamaminekuaeg või kui on vaja poes mänguasjade juurest tähelepanu eemale juhtida.»

Liina Randpere koos poegadega. FOTO: Erakogu

Randpere rääkis, et annab lapsele kaks valikut ja siin on oluline nii silmside kui austusväärne lähenemine. Tingimustes lepitakse kokku. Esimene valik on lapse jaoks ebameeldivam, teine valik aga seotud sellega, mida soovin saavutada.

«Näiteks, kui laps keeldub kaasa tulemast, siis pakun välja lahenduse, et kui ta sõna kuulab, siis ostame maiustuse. Teiseks variandiks on koju magamaminek. Antud lubadust peab pidama, sest siis teab väike kaupleja, et katsetada pole mõtet,» lisas ta.

Silvia Ilves (27), tšellist:

«Minul erilisi nippe pole, mismoodi lastega toime tulla, sest üldiselt algab kõik sellest, mis «tujus» laps parasjagu on. Meil on mitmelapseline pere ja minu poiste puhul loeb palju, kas neil on nö kambavaim sees. Paratamatult on suurim «taltsutaja» nutiseadmega mängimise võimalus, aga seda ma alati välistan, kui välja lähen.»

Silvia Ilves koos lastega. FOTO: Taavi Luhamaa

Ilves tunnistab, et toob elektroonika vahel mängu kodus, kui tahab olla kindel, et saab hädavajaliku tunnikese millekski kasutada. Välja minnes on kõige lihtsamaks variant mängunurgaga söögikoht, aga neid kohti napib.

Kas olete nõus tooma mõne näite, kuidas olete olukorra lahendanud?

Sven Sester:

Kindlasti on oluline see, et lapsevanema sõna peab olema autoriteediks. See paneb ka lapsevanema olukorda, kus sõnaga ei tohi lihtsalt ümber käija. Kui ettevaatamatult ütled, et mingi asja juhtumisel järgneb konkreetne karistus, siis peab see ka toimuma. Lisaks seisakuminutitele ja mängule «kes-hakkab-esimesena-rääkima», olen aegade jooksul kõigile oma lastele õpetanud ajaloolist 1-2-3 süsteemi, kus kolmanda numbri lugemiseks peab ülesanne või tegevus toimuma hakkama. Ja ei mingit kaks ja pool või kaks ja kolmveerand ütlemist.»

Sester rääkis, et kuna aegade jooksul on kolmeni lugemisega kaasnenud reaalsed karistused, siis pigem on lapsed valmis juba esimese numbri ütlemisega tegevusse astuma. Seda võetakse osaliselt kui mängu, kus mingi ülesande andmisel isegi oodatakse, et issi ütleks kindlal häälel «üks».

«Mis puutub karistustesse, siis meie kodus ei ole loomulikult kohta füüsilisele karistusele, vaid vahepeal on lapsed puhkust saanud elektrooniliste vidinate kasutamisest, multifilmide vaatamisest või sõprade koju kutsumisest,» lisas ta.

Hedvig Hanson: