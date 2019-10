Video: Filipiinide politsei tabas liiga nappe bikiine kandnud turisti

Taiwanist pärit turistid, mees ja naine, lahkusid kolmapäeva pärastlõunal hotellist ning naisel olid seljas vaid nööridest bikiinid, vahendab Philippine News Agency . Boracay ametnike sõnul oldi ka hotellist turistidele teatatud, et selline riietus on sobimatu.

Hotellitöötajate nõuannetest välja tegemata läks turist samasugustes bikiinides välja ka neljapäeva hommikul. Väidetavalt olid turistid hotellis öelnud, et selline riietus on kunstivorm.

Saare hotellide ja puhkusepaikade omanikele kehtib protokoll, mis näeb ette, et turiste juhendatakse saare viisakusreeglite osas. Sellest hoolimata tuleb vahepeal ette, et keegi seda protokolli rikub.

Politsei teatel tabati liiga nappides bikiinides turist neljapäeva pärastlõunal ning ta sai paljastuse eest trahvi 2500 Filipiinide peesot (s.o ca 44 eurot). Politsei sõnul on see juhtum õpetuseks teistele turistidele ning ka hotellipidajatele, kes peavad külastajatele riietuse osas sõnad peale lugema.