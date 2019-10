VIDEO Politsei arreteeris 81-aastase ekraanikuninganna Jane Fonda

81-aastane näitleja ja aktivist võeti Washingtonis vahi alla, vahendab CNN . Fonda on kampaania «Fire Drill Fridays» algataja, millega üritab tähelepanu juhtida kliimakriisile.

«Ameerika Ühendriikide Kapitooliumi politsei arreteeris 16 inimest, kes osalesid Kapitooliumi idaküljel ebaseaduslikus demonstratsioonis,» teatas politsei esindaja Eva Malecki. Kõik 16 aktivisti said süüdistuse avaliku korra rikkumises.

Kuigi politsei esindaja ei kinnitanud, et Fonda oli arreteeritute hulgas, tehti seda näitlejanna algatatud kampaania lehel. «Jane Fonda arreteeriti kliimakriisi pärast. Mida teed sina, et kriisiga võidelda?» kirjutati lehel.

Fonda ütles hiljutises intervjuus, et teda inspireeris tegutsema kliimaaktivist Greta Thunberg. Näitlejanna ütles ka, et loodab, et ta arreteeritakse avaliku protesti eest.