Keenia maratoonar ületas «inimvõimete piirid»: ta justkui ei hingakski... lihtsalt libiseb üle tee

Neljakordne Tour de France'i tšempion Chris Froome, kes on samuti Keenias sündinud, ütles Kipchoge jooksu ajal, et see on fenomenaalne ja fantastiline, vahendab The Guardian. «Teda on imeline vaadata – tundub, nagu ta ei hingakski. Ta lihtsalt libiseb üle tee. On fantastiline siin olla ja sellest osa saada,» rääkis Froome.