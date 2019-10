Eesti tõsielustaar ahistas tundide viisi alaealist tüdrukut: see oli nii rõve, et loputasin pärast vedelseebiga suud

Liis rääkis Elu24-le, et tal olid tõsielustaariga ühised tuttavad ning nende juures nad tutvusidki. «Muidugi olin uhke, et kuulsusega tutvusin ja isegi ühel majapeol sai koos aega veedetud. Ta tundis kohe minu vanuse ning elukoha vastu huvi,» ütles Liis.

Väikesest maakohast pärit Liis oli uhke, et kuulsusega tuttavaks sai.

Liis ei saanud peolt ka kuidagi minema, kuna bussid ei sõitnud ning väljas oli külm ilm ja lund sadas. «Lõpuks ta ikkagi hoidis mind jõuga kinni ning suudles. See oli nii rõve, et ma jooksin minema ja istusin Konsumis, kuni buss jõudis. Pärast kodus loputasin vedelseebiga suud,» meenutas Liis kohutavat kogemust.

«Kõik kuulsused ei ole pühakud, keda kummardada...» on Liis jõudnud järeldusele.

Liis jagas oma lugu Instagrami kontol «Ei on ei», mis on näitleja Marilyn Jurmani loodud platvorm noortele, kes on kogenud seksuaalset ärakasutamist, kiusamist ning vaimset ja füüsilist vägivalda.