Mis juhtub inimesega, kes ütleb päev läbi kõigele jah? Heelia Sillamaa proovis järele

«Kuigi esmapilgul võib tunduda, et kõigele jah-ütlemine muudaks ka kõige igavama elu seiklusfilmiks, on reaalsus aga muidugi teistsugune,» kommenteeris «Yes Man» filmist inspireeritud eksperimenti Heelia Sillamaa.

Kui alguses oli reporteri idee viia läbi eksperiment nii, et keegi ei tea sellest midagi, siis juba poole päeva pealt otsustas ta ümber. «Mitte midagi erilist ei juhtu, kui keegi ei tea, et sa ütled kõigele jah. Teised inimesed on need, kes suudavad sind uutesse situatsioonidesse panna,» selgitas Heelia.