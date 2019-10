Gordon Ramsay: tunnen pankrotistunud Jamie Oliverile kaasa, olen valmis teda aitama

Menuka kokasaate «Hell’s Kitchen» 52-aastane juht sõnas, et ta võttis mõni aeg pärast seda, kui 44-aastase Oliveri ärid pankrotistusid, temaga ühendust ja kutsus ta dringile, teatab manchestereveningnews.co.uk.

«Jamie jaoks oli see kohutav ja tal oli väga raske. Mitte kellelegi ei meeldi selline läbikukkumine. Üritasin tema tuju tõsta ja kutsusin ta välja, et ta saaks mõtted mujale viia,» sõnas Ramsey.

Jamie Oliver oma Itaalia restoranis Londonis Old Streetil 2014 FOTO: Myung Jung Kim / PA Wire/PA Images/Scanpix

Ta lisas, et ta austab väga Jamie Oliveri kokatalenti ja nad on sõbrad, kuigi meedia kirjutab, et nad on vihavaenlased.

«Igatahes minu silmis on ta suurepärane inimene ja kokk ning mul on kahju, et ta päevapealt pildilt kadus. Ma helistasin talle ja ütlesin, et tahan teda aidata,» jätkas tuntud telekokk.

Ramsay lisas, et tema ja Oliveri kokkamisstiil on erinev ning nende vahel ei ole kunagi mingit tüli olnud.

Gordon Ramsay ja Uus-Meremaa kokk Monique Fiso kokkamas vabas õhus National Geographicu uues saates «Gordon Ramsay: Uncharted» (Gordon Ramsay: avastamata alad) FOTO: SWNS / Humble Pie Rights Limited/Justin Mandel /Scanpix

«Tüli on meedia spekulatsioon. Möödunud aastal me puhkasime koos Cornwallis, ta tuli koos oma perega minu juurde grilliõhtule. Oleme sõbrad, kuid on neid, kes soovivad näha meid vaenlastena. Mul oli valus vaadata, et Jamiega nii juhtus, kuid ma toetan teda, nagu oskan,» lisas kokk.

Ramsay rääkis ka oma perest. Ta naine Tana sünnitas selle aasta aprillis nende viienda lapse, poeg Oscari.

Gordon Ramsay ja ta naine Tana Ramsay Londonis GQ Aasta mehe valimissündmusel 2019 septembris FOTO: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment/Scanpix

«Olin lapse sünni juures ja kuulasin samal ajal Ed Sheerani muusikat. Mingil hetkel läks mul pilt eest ja ma minestasin. Ma ei olnud varem minestanud, see oli esimene kord,» sõnas staarkokk.

Jamie Oliveri restoranikettide pankrotistumisega kaotas töö üle 1000 inimese. Oliveril asus palju restorane Suur-Manchesteris, Londonis ja Šotimaal.