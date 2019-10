Kena Itaalia saatejuht ajas büstiga staadionitäie rahvast pöördesse

Gli Azzurri toetajad laulsid: «Diletta, tõmba need välja.» (vihjates naise rinnapartiile-toim)

Kuid Dieletta astus toetajate kaitseks välja. Naine ütles The Sun’ile: «See oli arusaamatus. Nad toetasid mind kogu mängu vältel, peale Napoli võitu läksid nad lihtsalt oma käitumisega natuke ülekäte, kuid see oli lihtsalt rumal nali.

Dieletta on Itaalias kuulus saatejuht ja Instagrami suunamudija, kellel on enam kui neli miljonit jälgijat. Enne edukat telekarjääri osales naine mitmetel missvõistlustel.

Naine ütles väljaandele: «Mõnikord tunnen, et kõik, mida ma teen, liigub koheselt internetis ringi nagu kiiresti liikuv tuli.»

«Pole vahet, kas ma olen trennis, tantsin klubis või teen tööd, kõik see jõuab koheselt internetti. Aga ma, tõesti ei oodanud, et see intsident nii kiiresti levima hakkab.»