ELU24 SOOMES Hollywoodi staar George Clooney: kõige enam õpin ebaõnnestumistest

Kaasahaarava esinemise ajal avaldas ikooniline näitleja George Clooney, et kuigi talle meeldiks teha kõike õigesti, on teda kõige enam õpetanud ebaõnnestumised. «Eksimuse järel on kaks valikut - kas edasi minna või või loobuda ja mina olen edasi läinud ning saanud sellest rohkem kasu, kui oma kõige suurematest võitudest,» rääkis hurmurnäitleja.



Muuhulgas käsitleti veel Clooney filmikarjääri ja isaks saamist. «Ma lubasin, et ei abiellu enam. Ammugi ei plaaninud ma isaks saada, aga tema - Amal muutis kõik,» ülistas Clooney oma abikaasat.