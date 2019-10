Tšornobõli tuumajaama kontrollkeskus avati turistidele..... 5 minutiks

Keskust külastavad inimesed peavad selga panema kaitsekombinesoonid, maskid, kiivrid, kindad ja jalanõud, mis kaitsevad neid kõrge kiirguse eest, teatab livescience.com.

Siiani oli 4. reaktor avalikkusele suletud ning sinna pääsesid vaid teadlased ja teised spetsialistid, kes hoidsid kiirgusel silma peal.

Tšornobõli tuumajaamas ekskursioone tegev firma kinnitas, et nüüd on see kontrollkeskus lisatud paikade nimekirja, mida seal tohib külastada.

Tšornobõli tuumajaama 4. energiaploki reaktor, kus 1986. aastal toimus plahvatus, on kaetud sarkofaagiga FOTO: Pyotr Sivkov / Pyotr Sivkov/TASS/Scanpix

Lisati, et see paik pakub ekstreemturismi harrastajatele huvi, kuna see oli plahvatuskoha, 4. reaktori kontrollkeskus.

Giidide selgituse kohaselt langetati pärast plahvatust kontrollruumis mitmed tähtsad otsused. See ruum asub uue kaitsesarkofaagi sees, mitte orginaalsarkofaagis, mis ehitati juba 1980. aastatel.

Pärast kontrollkeskuses viibimist peavad külastajad läbima kaks radioloogiatesti, et mõõta kiirguse hulka, millega nad kokku puutusid.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas selle aasta juunis, et Tšornobõli tuumajaam on nüüd ametlikult turismisihtkoht.

Tegelikult on see tuumajaam, kus 33 aastat tagasi leidis aset katastroof, pakkunud turistidele huvi kauem ja osa sellest tuumajaamast on külastajatele olnud avatud 10 aastat.

Kui eetrisse jõudis HBO lühisari «Chernobyl», kasvas paiga külastamine 30 protsendi võrra.

Turistidel ei ole õigus selle tuumajaama aladel ja tuumajaamas iseseisvalt ringi käia, vaid seal tohib olla koos giidiga, kes teab, millised paigad on turvalised.

Tšornobõli tuumajaama ümbrus on tühi, seal ei ela inimesi, kuna radioaktiivsus on kõrge.

Radioaktiivsusega kokkupuutumine võib tekitada koekahjustusi ja erinevaid vähihaigusi.

Tšornobõli tuumaelektrijaamas leidis 26. aprillil 1986 aset avarii, mis oli rahvusvahelise tuumaintsidentide skaala järgi 7. taseme õnnetus.

Tšornobõli tuumajaama 4. reaktor pärast 1986. aasta plahvatust FOTO: General / ©1999 Credit:Topham Picturepoint/Scanpix

Tuumaelektrijaama 4. energiaploki reaktor plahvatas. Põhjused olid reaktori viimine ebastabiilsesse olekusse reaktori turvasüsteemide katsetamisel ning reaktori konstruktsiooni iseärasused.

Reaktorist välja paiskunud radioaktiivne pilv saastas suured alad Ukrainas, Venemaal ning eriti Valgevenes. Laiali paisatud radioaktiivse aine hulk ületas nelisada korda Hiroshima pommitamisel tekkinut.

Katastroofi tagajärgede likvideerimises osales rohkem kui 600 000 inimest kogu Nõukogude Liidust.