Galerii: kohtusaalist väljunud kakleja Conor McGregor nägi välja nagu börsimaakler

Kallaletung, milles iirlast süüdisttakse, toimus aprilli alguses Dublini pubis. McGregor soovis kõigile baaris istujatele teha välja ühe ringi viskit, kuid üks vanem meesterahvas keeldus. Ta lükkas McGregori asetatud klaasi eemale ning olukord lõppes sellega, et vabavõitleja virutas mehele vastu pead.

McGregor on juhtunut kommenteerinud järgmiselt: «Mis iganes tuleb, seisan sellega silmitsi. Mis iganes tuleb, olen seda väärt.» Iirlane on tunnistanud, et ei kavatse tagajärgede eest peitu pugeda.