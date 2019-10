Video: r'n'b diiva Tony Braxton´i sünnipäev kiskus eriti lõbusaks

A post shared by Tamar Braxton ❤️ (@tamarbraxton) on Oct 7, 2019 at 10:30pm PDT

Toni Braxton´i hiljutine kaalulangus on fännide seas tekitanud poleemikat, arvatakse, et naine võttis liiga lühikese ajaga kaalust alla. Braxton ei pea kommentaaridest miskit ja postitab sotsiaalmeediasse fotosid, mille põhjal võib arvata, et ta on oma kauni välimusega väga rahul.