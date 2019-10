Ralliäss Jari-Matti Latvala kinnitas, et tema pulm Maisa Torppaga on tühistatud

Elu24 kirjutas oktoobri alguses, et soome kõmulehe Seiska andmetel on Jari-Matti Latvala kihlatu Maisa Torppa kevadest alates kaksikelu elanud. Väljaanne vahendas ka, et Maisa on Jari-Matti kõrvalt kurameerinud tuntud IT-juhiga, kellega naine tutvus kevadel Lapimaal.

Eile selgus, et Maisa Torppal pole juba pikemat aega õigust siseneda MM-rallide hooldusalale. «Ma ei oska öelda, kas see on otseselt keeld, aga teda ei soovita seal näha,» kommenteeris olukorda Latvala mänedžer Timo Jouhki.

Täna kommenteeris Latvala aga ise esimest korda oma suhtedraamat ametliku pressiteatega, et selgitada ajakirjanduses levinud spekulatsioone.

«Viimased nädalad on olnud eriti rasked ja on kahetsusväärne, et hiljutised sündmused minu eraelus on mõjutanud minu perekonda, sõpru ja meeskonda. See on väga kahetsusväärne olukord ja ma tahaksin lõpetada kõik täiendavad spekulatsioonid minu eraelu kohta. Pulm Maisa Torpaga on tühistatud,» kommenteeris Latvala.

Latvala põhjendas seda sellega, et soovib keskenduda karjäärile.

«Tahan nüüd 100% keskenduda autoralli meistrivõistluste kahele järelejäänud võistlusele ja aidata oma meeskonnal kindlustada teine ​​järjestikune maailmameistritiitel,» ütles rallisõitja.

Lähemalt Latvala suhtedraamat ei kommenteerinud.

Torppa väitis 3. oktoobril Ilta-Sanomatile, et pulmi tühistatud ei ole. «Meil läheb Jari-Mattiga väga hästi,» kommenteeris naine enda ja ralliässa suhet eelmisel nädalal.

Kõmulehe Seiska teatel elas aga Torppa kaksikelu tuntud IT-juhiga.

Seiska võttis eelmisel nädalal ühendust IT-juhi endise abikaasaga, kelle sõnul tegi juhtunu teda kurvaks.

«Imestasin, kuidas minu eksmehe ja Maisa suhe nii kaua saladuses püsis. Tõde on aga selles, et minu ja minu eksmehe suhe lõppes just selle salasuhte pärast» ohkas naine.

Kui Seiska küsis Maisa Torppalt paparatsofotode kohta kommentaari, teatas naine, et fotod tegi tuttav. IT-ärimees vastas ajakirjale, et ei tunne Torppat.