Modellist ökoaktivist Daisy Lowe päästab planeeti reisides ringi eralennukitega

The Sun vahendab, et modell Daisy Lowe ühines hiljuti rahvusvahelise liikumisega Extinction Rebellion, mille eesmärgiks on kutsuda valitsusi üles lahendama ökoloogilist- ja kliimakriisi.

Varem on Lowe silma paistnud piltidel, kus poseerib kütuseneelajatest eralennukite taustal. Selle nädala alguses Londonis toimunud protestiüritusel võis teda aga näha koos kohalike kuulsustega, kes kõik on rõhutanud oma osalemist ülemaailmses kliimastreigis. Meeleavaldus kliimamuutuse ja sellest tingitud ohtude vastu seiskas osaliselt ka Londoni liikluse.

Lowe on hiljuti sõna võtnud kliima- ja ökoloogilise kriisi teemal, mis võivad juba paari põlvkonna jooksul viia nii inimkonna kui ka enamiku teisi loomaliike väljasuremiseni. Varasema eralennukitega lendamise lembuse tõttu süüdistatakse modelli nüüd aga hoopis silmakirjalikkuses.

Lowe on sotisaalmeedias postitanud fotosid puhkusereisidest, mis viisid ta möödunud aastal Ibizale, Veneetsiasse ja Kreekasse.

Ta osales 2017. aastal koos sõpradega 100 000 naela maksnud puhkusreisil Mehhikos, et tähistada modell Cara Delevingne'i 25. sünnipäeva. Sünnipäevalised viis Mehhikosse kohale eralennuk.

Erinevalt regulaarlendudest toob eralennuki kasutamine kaasa oluliselt suurema CO2 paiskamise atmosfääri.

Kui Lowe'lt küsiti eralennukite kasutamise kohta, mis on karjuvas vastuolus tema poolt esitatava sõnumiga, vastas ta «Ma püüan lihtsalt planeeti päästa»

Lowe õigustab oma käitumist ka Instagrami postituses:

«Muidugi võib keskkonna säästmiseks ette võtta positiivseid samme, näiteks vähendada liha tarbimist või piirata autoga sõitmist, kuid ma olen arvamusel, et üksiktarbija valikutest sündiv on üsna minimaalne võrreldes sellega, milline mõju on hiiglaslikel fossiilkütuseid tootvatel ettevõttetel keskkonnale. Me peaksime sinna oma viha suunama!»