Kourtney Kardashian sai internetitrollidelt Soome reisimise eest nahutada, aga ei jäänud isegi vastust võlgu!

Üks Kourtney jälgijatest otsustas oma arvamust avaldada ja kirjutas piltide alla: «Kas su lapsed ei käigi koolis? 😫 Nende haridus on palju tähtsam, kui kõik need rumalad reisid.»

Viimases «Keeping Up With the Kardashians» osas näeb armsaid kaadreid Khloeist ja lastest Soome reisil. Tavaliselt filmitakse reality-showsid mitu kuud ette ja suure tõenäosusega käis pere Soomes reisil sellel kevadel ja ka Kourtney poolt postitatud pildid on mitu kuud vanad.