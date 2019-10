ELU24 PODCAST: Andrei Zevakin meenutab, kuidas ta Anita Sibulaga raksu läks ja sõbranna välja vihastas

Loomulikult tuli jutuks ka Andrei ja juutuuber Anita Sibula vahel lahvatanud tüli, kui Anita tegi vaesuse teemal suu lahti ning Andrei leidis sedapuhku, et neiu on «deluded» ja «ei tea, mis ühiskonnas toimub». Loe selle kohta rohkem SIIT!

Värskes «KÕU!» episoodis selgitab Zevakin ka, et pärast lahvatanud tüli pole noored otseselt ära leppinud ega sõbraks saanud. «Me ei ole kunagi sõbrad olnud. Minul on suht suva, pigem vist Anita unfollow'is ja värki-särki,» selgitas Andrei saates.

Praegu Zevakin enam Twitteris igal teemal sõna ei võta. «Ma ütlesin iseendale, et ma lihtsalt ei viitsi sellise Twitteri-draamaga tegeleda. See hakkab nii retsilt lõpuks mentaalselt mõjutama,» selgitas ta. «Ma hoian sellest eemale, ma lihtsalt ei jaksa tegeleda sellega.»

«Siuke naljakas teema, ma ei tea, miks niimoodi vaja hinge võtta. Eks see ongi tänapäeval lihtsalt see, et follow on nii tähtis, sa põhimõtteliselt oled nagu sõber inimesega ja kui sa unfollow'id, siis sa pole enam sõber. Ma ei tea, naljakas,» sõnas ta.