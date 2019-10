Ära pilka Putinit: Roman nimetas presidenti vargaks, kohus määras talle trahvi ja öise liikumiskeelu

Vatanen kirjutas Putini ja ta lähikondlaste piltide juurde, et nad on vargad, saatanad ja parasiidid.

Vatanen on Vene politseile ja prokuratuurile tuntud nägu, kuna ta on varem kehaliste vigastuste tekitamise eest saanud vanglakaristuse, ta vabanes vanglast 2014.

Mees ütles Putini kohta, et see on «fantastiline ajukääbik». Esimene sõna «fantastline» on põhimõtteliselt positiivne, kuid kuna teine sõna on brutaalne, siis muutub sõnapaar kohtu hinnangul negatiivseks. Vene meedia teatel ei öeldud seda sõnapaari isegi kohtus välja, kuna seda peeti liiga alandavaks ja solvavaks.