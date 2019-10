Blogijad Tipp ja Täpp käisid svingerdamas: see ei ole nõrkade paaride pärusmaa

Mari-Leen ja Meelis on koos olnud juba 11 aastat, sellest viimased viis abielus. Paar on aastaid avameelselt blogimaastikul rääkinud oma elust, lastest ning kogemustest. Tänavu septembris tuli nende blogis marimell.eu teemaks svingerid ja svingeripeod.

Svingerlus on elustiil, kus suhtes inimesed vahetavad teineteise partnereid.

Kuu aega tagasi avaldatud blogipostituses tunnistab Mari-Leen, et nende esimene reaalne kokkupuude paarivahetusega oli 2018. aasta sügisel. Omavahel räägiti sellest juba paar aastat varem, kuid lõplik idee tuli Meeliselt.

Mari-Leen toob välja, et nad ei ole teinud seda Eestis ega eestlastega, kuid omavahel on arutatud svingimist teise blogimaastiku tuntud paariga, kelleks on Mallukas ja Kardo.