Varas tõmbas Pariisis jaapani ärimehe randmelt 800 000 dollarit maksva kella

Hästiistuvas ülikonnas ja kalli kellaga meest märkas kohalik varas, kes läks mehe juurde sigaretti küsima. Kui jaapanlane sirutas käe välja, et ulatada võõrale pakist võetud sigrett, tõmbas varas kella mehe käelt ja jooksis minema.

Jaapanlane astus Arc de Triomphe’ ja Champs-Elysées lähedasest Hôtel Napoléonist 7. oktoobril kell 21.00 välja, et sigaretti suitsetada, teatab cnn.com.

Jaapanlane teatas kella vargusest nii hotellile kui politseile. Tema sõnul jäi ta ilma Šveitsi luksuskellast Richard Mille Tourbillon Diamond Twister, mille hind on 830 000 dollarit (757 000 eurot).

Pariisi politsei kaasas juhtumi uurimisse organiseeritud kuritegevusega võitleva üksuse, sest tõenäoliselt on selle kellavarguse taga kohalik varaste grupeering, mis on tegutsenud pikka aega.

Pariisis on viimastel kuudel olnud hinnaliste kellade varguste laine. Esimese kaheksa kuuga on politsei uurinud 71 hinnaliste kellade vargusjuhtumit, millest suur osa pandi toime Pariisi 8. linnaosas, kus on palju luksushotelle ja juveelikauplusi.