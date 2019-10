Kurdid andsid USA vägedele üle kaks Islamiriigi timukat, kelle julmus on kurikuulus

USA toetatud Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) tabasid selle aasta veebruaris neljaliikmelise Islamiriigi hukkamiskomando «The Beatles» kaks liiget El Shafee el-Sheikhi ja Alexanda Amon Kotey, kes on Briti kodakondsusega, teatavad cnn. com ja

Kurdid andsid nüüd nende käes olnud tähtsad džihadistid üle USA vägedele ja need isikud toimetatakse Süüriast välja.

USA võimuesindajad kinnitasid, et nende käes on Islamiriigi võitlejaid, kes on tuntud oma julmuse poolest ning neid hoitakse vangistuses.