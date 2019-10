Kus on, sinna tuleb juurde! Rihanna uus kallim on Saudi Araabia miljardär Hassan Jameel!

Ajakirja Vogue 2019. aasta novembri kaanestaar Rihanna andis vihjas, et on koos Saudi Araabia miljardär Hassan Jameeliga ning on õnnelik ja armunud!

Rihanna ja Hassan Jameel.

Laulja vastas jaatavalt küsimusele, et kas ta kellegagi koos? Elavnedes küsimuse peale vastas ta viidates Jameel'ile, et on suhtes alates 2017. aasta juunist. Paar ei liigu just tihti tähelepanu keskpunktis, aga nende suhe on endiselt tugev.

«Olen erilises suhtes ja õnnelik ning soovin kindlasti lapsi saada» ütles Rihanna