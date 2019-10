Toidust juuksekarva leidnud mees ajas oma naise pea karistuseks kiilaks

Politsei sai teate, et Joypurhatis elav 35-aastane mees on oma 23-aastase naise kallal vägivalltsenud, edastab msn.com.

Mees selgitas politseinikele, et naine tegi hommikusöögiks riisi, mida keetis piimas, kuid ta leidis sellest naise juuksekarva ning see tekitas temas viha, kuna toit oli tema arvates rikutud.

Idamaine söök, kaasa arvatud kausitäis riisi. Pilt on illustreeriv

Inimõiguslaste sõnul on Bangladeshis naistevastane vägivald igapäevane, kuna tegemist on üsna meestekeskse ühiskonnaga.

Bangladeshi Rahvavabariik on riik Lõuna-Aasias Bengali lahest põhjas, maismaapiir on India ja Myanmariga. Bangladeshi nimi tähendab bengali maad.

Bangladesh on rahvaarvult maailma kaheksas riik. Seal elab enam kui 160 miljonit inimest ning see on üks tihedama asustusega riike maailmas.