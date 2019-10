David Hasselhoffi tütar ütles, mida ta isa vanast joomavideost arvab

Hayley, kes sündis 1992. aastal, on vahelduva eduga tegelenud näitlemisega ning 14-aastaselt alates ka modellitööga. Hiljuti istus Hayley maha Daily Mailiga, et rääkida nii oma modellikarjäärist, isiklikust elust ning isa joomavideost.

Hayley Hasselhoff 2010. aastal, neli aastat pärast modellikarjääri alustamist. FOTO: UK Press/Press Association Images/Scanpix

Kuigi ta ei mäleta, mis suuruses ta oli oma modellikarjääri algusaastatel, on ta veendunud, et tema esimesel fotosessioonil oli elumuutev mõju. «Nähes neid ilusaid, volüümikaid, tervislikke naisi oli mõjuvõimas.»

Nüüdseks on Hayley tänulik, et alustas pluss-suuruses modellina nii varakult, kuna see päästis tema enesehinnangu. «Meedia ei rääkinud tollal avalikult sellest, et kurvid on olulised,» meenutab Hayley, kes oli tundis end pluss-suuruses modellide seas kaitstuna.

«Nüüd on moe vorm muutumas,» rõõmustab Hayley, kelle arvates on ümbritsev maailm suurepäraselt hüpanud üle piiride.

Praeguseks on Hayley lausa tänulik oma keha üle. «Ma olen nii õnnistatud, ma armastan oma rindu!» kostab ta naerdes ja lisab, et teda ei häiri ka sildistamine. «Kutsu mind nii, kuidas heaks arvad. Volüümikaks või pluss-suuruseks,» tunnistab Hayley.

Hayley'le on suureks toeks olnud tema perekond, kellega naine räägib iga päev ning tema kallim, Suurbritanniast pärit näitleja, Dominic Farrell.

Hayley koos oma isa David Hasselhoffiga 2010. aastal. FOTO: AFP/Scanpix

Samal aastal (2006), kui Hayley alustas modellina, tema isa ning ema Pamela Bach lahutasid ja aasta hiljem ilmus sotsiaalmeediasse kõmuline video joobes David Hasselhoffist, kes sõi põrandalt hamburgerit.

2002. aastal võõrutusravil käinud «Rannavalve» staar oli nimelt palunud oma lastel ennast filmida juhul, kui ta alkoholi on tarbinud. Nõnda filmiski Hayley õde Taylor nende isa joobes olekus ja palus videos korduvalt, et isa lõpetaks joomise. Pärast seda videot läks David uuesti võõrutusravile.

Kurikuulsast videost on tehtud mitmed paroodiaid ning Carl's Jr. kiirtoidurestoranide kett kasutas klippi isegi enda hamburgeri reklaamis. Kuigi see reklaam keelati ära on see internetis siiani olemas.

2009. aastal sattus Hayley isa alkoholi tõttu taas haiglasse ning tema eksnaine on väitnud, et näitlejal on alati alkoholiga probleeme olnud. 2015. aastal jäi David ise intervjuus napisõnaliseks, kui temalt küsiti, millal ta viimat alkoholi tarbis.

«See on nii isiklik küsimus, et sellele on võimatu vastata,» teatas David Hasselhoff neli aastat tagasi.

Daily Mail küsis ka Hayleylt, mida tema oma isa kõmulisest videost arvab. Hayley, kes oli tollal 15-aastane, ei andnud konkreetset vastust, kuid tunnistas, et on teinud oma elus kindla valiku. Noor naine eelistab alkoholi ise mitte tarbida.