Ehmatavad kaadrid: räppar Lil Kim näitas «uut nägu» ehk selline on tulemus, kui «head asja liiga palju saab»

«Lady Marmelade», «Magic Stick», «The Jump Off» ja teiste hittlugudega tuntuks saanud räppar Lil Kim haaras Suures Õunas kahtlemata rohkelt tähelepanu.

Esiti seetõttu, et ta on legendaarne Lil Kim ja teiseks seetõttu, et ta pole enam välimuselt see Lil Kim, keda paljud meist ehk mäletavad.

Näiteks avaldas ilukirurg Anthony Youn 2012. aastal väljaandele Radar Online, et tema arvates on muusik korduvalt noa all käinud.

Ilukirurgi sõnul on räpparile kindlasti tehtud ninaoperatsioon, arvatavasti isegi mitu. Samuti ei kahtle ta selles, et ka Lil Kimi keha on iluoperatsioonide abil turgutatud.

Loomulikult on dr. Anthony Youn kindel ka selles, et muusik on aastate jooksul kasutanud nii täitesüste kui ka Botoxit.

Fännid märkasid Lil Kimi «uut nägu» esimest korda juba 2015. aastal, mil ta esines USA telesaates «Tantsud tähtedega». «Lil Kimile tehtud iluoperatsioonid hirmutavad mind,» säutsus üks fännidest toona.

«Ta tõesti poleks pidanud enda juures midagi muutma. Ta ei näe enam enda moodi välja,» lisas veel teinegi fänn.

Ent see pole veel kõik. Aastal 2016 sattus räppar järjekordsesse skandaali, kui teda süüdistati oma naha pleegitamises. «Kas Lil Kim on nüüd valge?» ilkusid toona irvhambad internetis.

Selline nägi Lil Kim välja 2010. aastal:

Lil' Kim 2010. aastal. FOTO: Press Association Images/Scanpix

Selline näeb ta välja 2019. aastal: