Dave Benton räägib esimest korda raskest haigusest: ma ei sooviks midagi sellist isegi oma vaenlastele

Tänases saates tuli avalikuks, et muusiku Dave Benton on aastaid võidelnud raske haigusega. Aastaid on meediast läbi käinud vihjed laulja kehvast tervisest, kuid avalikkus ei teadnud, kui kriitiline olukord tegelikult oli. Kolm kuud tagasi tehti muusikule neerusiirdamine

Piret Järvis Milderile antud intervjuus, et esmakordselt andis keha talle märku, et midagi on valesti mõned nädalad peale 2001. Kopenhaagenis võidetut Eurovisiooni Lauluvõistlust. «Siis ma tõesti tundsin, et mul on tõsine viirus kallal.»