Tõeline aare: briti naine leidis rannast Osama Bin Ladenit meenutava rannakarbi

Naise ainulaadne leid, millel on silmatorkav sarnasus al-Qaida bossiga, ilmutas end Ida-Sussexis Winchelsea rannas.

Londoni lääneosast Brentsfordist pärit Debra puhkes rannakarpi nähes naerma ning on karbikese meenena alles jätnud.

Debra sõnul tõmbas teda miski nähtamatu jõud haruldast karpi üles korjama. «Kui ma oma leidu korralikult lähedalt vaatasin, arvasin esialgu, et see näib Jeesuse moodi välja. Kuid siis märkasin mehe peas turbanit ja mõistsin, et minu peopesalt vaatab mulle vastu - Osama bin Laden.»