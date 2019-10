Reisijad hakkasid luksuskruiisil mässama

Laeva meeskond tühistas peatused Islandil Reykjavikis ja Akureyris, asendades need retkega Šotimaale Glasgow lähedasse Greenocki. Siis selgus, et kruiisilaevad ei tohtinud seal esmaspäeva hommikuti silduda ja kapten otsustas siis võtta suuna Põhja-Iirimaale Belfasti.

Hulluks tegi olukorra ka see, et laeva kanalisatsioon lakkas üsna reisi alguses töötamast. Osade reisijate arvates oli ka neile pakutud toit halvaks läinud.

Osade reisijate teatel lülitas meeskond interneti välja pärast seda, kui nad said aru, et mässu kohta käiv info on jõudnud avalikkusse. Vihane rahvas tegi käepärastest vahenditest plakatid, millel oli kirjas, et nad nõuavad raha tagasi ja tahavad laevalt lahkuda.