Hämmastav video: Lüganuse vallas tekkis maasse sügav auk, mis kohalike meelehärmiks muudkui «kasvab»

Varinurme küla elanik Silver Kriisa jagas Elu24-ga videot, millest on näha, kuidas maa on vana kaevanduskäigu kohal sisse langenud ning augu servast silmnähtavalt tükke pudeneb.

Kriisa filmitu auk on asub vanast õnnetuskohast vaid 20-30 meetri kaugusel ja see tekkis tänavu kevadel. Videost on näha, et suvega laiust ja sügavust kasvatanud auk muudkui laieneb - see asub viiekümne meetri kaugusel elumajast.