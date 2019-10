Värsked pildid: avalikkuse eest kadunud Kim Jong-un ilmus välja salajases farmis nr 1116

Põhja-Koreas on olnud aastakümneid toiduprobleem, mille tõttu osa elanikest on pidevas näljas, teatb afp.com.

Kim oli kommenteerinud, et tegemist on eesrindliku farmiga, kus kasutatakse toidu tootmiseks nii teadust kui nüüdisaegset tehnoloogiat.

«See farm on nii teaduse kui tehnoloogia kasutamises esirinnas ja nende saak on suur. Kiidan selle farmi taimekasvatusmeetodeid ja töökultuuri,» lisas riigijuht.

ÜRO selle aasta mai andmetel on umbes 40 protsenti Põhja-Korea elanikest pidevas näljas. Need on eelkõige maapiirkondades elavad inimesed, kes küll töötavad põllumajanduses, kuid saagist jäävad ilma, sest see saadetakse suurlinnadesse.