Victoria Villig peab sotsiaalmeedias ees ootavat ärilist edu nii paljutõotavaks, et loobus selle nimel ülikoolist

Casting toimus kahel meetodil – suur osa huvilisi reageeris avalikule üleskutsele ning samal ajal hullas castingumänedžer Hendrik aktiivselt sotsiaalmeedias, et sealt leida põnevaid tüüpe. Osalejatel pidi olema vähemalt 500 - 1000 jälgijat Instagramis, ehkki mõnel on neid koguni 10 000. Enne võtteperioodi algust kutsuti vestlusele kümneid huvilisi, kelle koorekihti näeb avaepisoodis.

Neist rahvusvaheliselt tuntuim on Juhani Särglep , kes elab suure osa aastast Balil ja elab oma elukaaslase Katri Katsiga instapiltidest mõnusalt ära. Juhani on sage külaline ka Eesti jutusaadetes – kui öeldakse «suunamudija», hüppabki esimesena pähe just tema nimi.

Victoria Villig noorematele televaatajatele tutvustamist ei vaja. Tegemist on tõelise kodumaise Youtube'i-staariga, kes on oma kooliteemaliste sketšidega rohkesti tuntust kogunud. Tänaseks on Victorial gümnaasium lõpetatud ning ta on otsustanud ülikooli mitte minna ja pühenduda täiskohaga suunamudimisele. Lisaks oma kanalitele teenib ta raha ka koolitajana.