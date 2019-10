Pildid: näitleja Don Johnson ilmus üle pika aja taas punasele vaibale

Johnson , kes sai tuntuks «Miami Vice» seriaaliga, on viimastel aastatel mänginud väiksemates telerollides. Sel aastal on Johnson aga taas pildis, kuna mängib Rian Johnsoni filmis «Nugade peal».

Detsembris 70-aastaseks saav Johnson käis esilinastusel koos oma 50-aastase abikaasa Kelley Phlegeriga. Tegu on Johnsoni viienda abieluga, kuid on Phelgeriga koos olnud alates 1999. aastast. Neil on kolm last.