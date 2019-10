Strippar Marco põrutas otse-eetris: Anu Saagim, küllaltki bitch!

Marco rääkis saates, et lasi endale 2008. aastal lõuaimplantaadi panna, kuna tal tekkis ilulõikuste vastu huvi. «Ma ei olnud profiiliga rahul ja vaatasin, et välismaal tehakse,» meenutas strippar, kuidas ilukirurgi juurde jõudis.

Tollal mõtles Marco, et välimus võiks olla aina parem ja parem. Kui ta implantaati panema läks, ütles aga kirurg talle, et tal on kohapeal olemas ainult üht suurust – seda kõige suuremat. Niisiis saigi strippar endale ebaloomulikult suure lõua. Maksma läks see 13 000 krooni, mis polnud Marco sõnul eriliselt suur summa.

Marco meenutas, et kui sõbranna tema opi tulemust nägi, ütles ta, et annab selle inimese kohtusse, kes talle «niimoodi tegi». Lõuaimplantaat oli mehel aasta aega ning see tuli ära võtta pärast seda, kui Marco habet ajas ja järsku lõuga auk tekkis. «Minu keha vist ei võta silikooni vastu,» arvas strippar.

Marco tunnistas, et lasi 2003. aastal otsaesist siluda, kuna talle öeldi, et tal on «kartulivaod». Rohkem ta enda sõnul ilulõikusi teha lasknud pole. «Mul on tervislikud eluviisid, ma ei joo ega suitseta, teen trenni,» paljastas mees oma hea vormi saladuse.

Marco meenutas, et kunagi väideti saates «Kuulus või kummaline», et ta on lasknud lisaks lõuale tuunida ka oma rinnalihaseid ja panna tuharaimplantaadid. «Anu Saagim, küllaltki bitch...» ütles strippar otsekoheselt.

Nendele, kes soovivad iluoppe teha, ütles Marco, et kui oled juba ninaoperatsiooni ära teinud, siis hakkadki seda aina väiksemaks tegema ning lõpuks kukub see üldse ära.

Samuti rääkis strippar, et Eestis on paljud mehed hakanud ilulõikustel käima, aga sellest ei räägita avalikult. Saatejuhtide küsimuse peale, et kes tuntud eestlastest on lasknud ennast ilusamaks tuunida, aga pole seda tunnistanud, pidi Marco tükk aega mõtlema.