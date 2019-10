Teismeline tüdruk sõi oma surnud hobuse ära

Tütarlapse vanemad on Norra talunikud. Pia ise on tubli ratsanik ja kokandushuviline.

Tüdruku vastuoluline postitus tekitas ka internetirahvas pahameelelaviini: tüdruk sai sotsiaalmeedias isegi surmaähvardusi. «Paljud kirjutasid, et minu peaks ka ära tapma, kuna ma sõin oma hobuse ära,» ütles Pia Norra väljaandele Dagbladet. «Üks kirjutas, et minult peaks võtma õiguse koduloomi pidada,» lisas ta.

Kõige vihasemalt reageeris ratsanike kogukond, kelle arvates oli Pia tegu samaväärne oma pereliikme nahkapistmisega. «Oh mu jumal, mul pole sõnu! See on tõesti kohutav asi, mida teha, sa ei sööks ju ilmselt oma parimat sõpra ära!?» kommenteeris üks.

Talus üles kasvanud tüdruk tunneb, et tal on loomadega «realistlikum» suhe kui paljudel teistel, ning tema arusaam lihast on erinev kui neil, kes ta peale internetis vihastanud on.