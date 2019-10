Esimest korda missivõistluste ajaloos: Mrs. Europe 2019 võit läks eestlannale!

Mrs. Europe 2019 Ljudmilla Karpikova on oma sõnul väga õnnelik, kuid peab nüüd harjuma mõttega, et ta on Euroopa kauneim naine. «Kindlasti kõik sõidavad konkursile võidu pärast. See hetk, kui suurel laval hüütakse sinu nime, ning saad aru, et oled võitja, see on erakordne,» ütles Karpikova.