Kylie Jenner võttis maha pildi oma uuest hirmkallist autost, sest inimesed nälgivad

22-aastane miljardär pani üles pildi uuest Bugatti Chironist, mis maksis 3 miljonit dollarit (s.o 2,73 mln eurot), vahendab Page Six.

Ootamatult tuli sellega kaasa aga pahameelelaine, sest Jenneri jälgijad pidasid uute autodega uhkustamist maitsetuks. «Kuidas suudavad inimesed õigustada, et ostavad rohkem autosid kui vaja, samal ajal kui maailmas on inimesi, kel süüa pole!» kirjutas üks kriitik pildi alla.

3 miljonit dollarit maksev Bugatti Chiron. FOTO: AP/Scanpix

«Ma saan aru, et see on sinu raha ja sa teenid selle ise, aga KUIDAS õigustad sa seda, et ei kasuta seda raha heategevuseks! Ma lihtsalt ei saa aru. Sellele autole kulutatud rahaga oleks saanud toita terve küla vähemalt aastaks,» kurjustati miljardäriga.

Teine lisas: «Oh, jee! Veel üks uus auto! Samal ajal on inimesi, kes on hädas, et ots otsaga kokku tulla ja süüa osta. Ma olen ta üle õnnelik, aga millal pagana päralt küllusest küllalt saab?»

22-aastane meigimogul on varemgi oma kalleid masinaid näidanud. Tema kollektsiooni kuulub kaks Range Roverit, Rolls-Royce, Porsche, Lamborghini ja Ferrari.

Paistab, et nüüd on Jenneri jälgijatel küllalt saanud ning heidavad tõsielusarja «Keeping Up with the Kardashians» staarile liigset priiskamist ette.

Jenner võttis fännide kriitika peale pildi kiiresti maha.