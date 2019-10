Ettevaatust! Nende kaunitaridega sõbrustades võid netikelmide lõksu langeda

Üks hea näide on täna hommikul Eesti meestele Facebookis sõbrakutseid saatnud Desy Adelia Miranty Lie , kes on väidetavalt pärit Texasest ja elab Oklahoma osariigis. Facebooki info järgi on neiu vallaline ning liitus veebilehega 2014. aastal.

Sõpru otsiv neiu on kontole lisanud kolm pilti, üks seksikam kui teine. Kõik fotod on lisatud korraga täna, Eesti aja järgi umbes kella kümne ajal hommikul.

Lisaks Desyle on semujahil ka keegi neiu Walid, kellel on juba üle tuhande sõbra. «Vaadake minu kuumaid fotosid, minu kollektsiooni ja pornoteid, see on minu kontakt, kallis, tasuta,» postitab Walidi vigases eesti keeles.