Juba järgmisel reedel alustab Kanal 2-s uus mänguline võistlussaade «Suunamudijate meistriklass»

Võimaluse saatesse pürgida said kõik, kes on vähemalt 18-aastased ja omavad sotsiaalmeediakontot. Avaliku castingu kaudu valitud võistlejatele juhatavad läbi keeruliste väljakutsete rägastiku teed sellised kodumaised (interneti)kuulsused nagu Hanna Martinson, Juhani Särglep, Victoria Villig ja teised värsked näod.

Saates võisteldakse rivaalitsevate tiimidena, aga omavahel on konkurendid ka kõik tiimiliikmed, seega on tegu tõelise strateegiamänguga – kiiresti tuleb otsustada, kelle huvid on hetkel tähtsamad: tiimi edu või võistleja isiklik ambitsioon? Kes suudab paratamatult pulbitsema hakkavas intriigikatlas selget pead hoida? Peale nutikuse pannakse proovile ka lojaalsus ja sõbrasuhted. Pidevalt langeb mõni nõrgim lüli saatest välja, kuni sõelale jääb üksainus – tõeliselt andekas ja mõjuvõimas uus suunamudija, kel on põhjust loota tulusaid koostöid parimate brändidega.