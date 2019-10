Endine Playboy modell kandideerib Horvaatia presidendiks

Karabatić, kes on osalenud tõsielusarjades ning avaldanud poolehoidu prostitutsiooni legaliseerimiseks, on nüüd sammukese edasi läinud ning avaldas, et soovib presidendiks kandideerida.

Karabatić kirjutab ka, et on teadlik, et hakkab ilmselt internetitrollidelt rohkelt kommentaare saama, ent rõhutab siiski, et temas on ka intellektuaalne pool - ta on siiski itaalia keele ja Rooma kirjanduse professor.