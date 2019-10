Fantastiliselt plastiline: inim-Ken on hädas otsast kukkuva ninaga!

Sotsiaalmeedia täht on kulutanud oma välimuse nukulikumaks tuunimiseks üle 800 000 dollari ja teinud ligi 70 kosmeetilist protseduuri.

Plastiliste operatsioonide sõltlane on käinud oma ninaga 11 korda noa all. Mehe viimane operatsioon oli jaanuaris ja ta on eelnevalt meedias jaganud mitmeid kogemusi seoses kirurgiliste protseduuridega. Viimane nina operatsioon oleks pidanud mehel aitama paremini hingata, kuid Roderigo sõnul ei olnud protseduurist kasu.

Mees rääkis nädalavahetusel Itaalia telesaates Domenica Live oma ilukirurgiaga seotud probleemidest ja temalt küsiti, miks ta mõlemad ninasõõrmed on kõvasti vajunud.

Telesaatejuht Barbara D’Urso küsis: «Rodrigo, kui te ei pahanda, siis sooviksin küsida, mis teie ninaga toimub?»

Mees vastas küsimusele: «Nina on kokku varisemise äärel ja ma kardan, et selle parandamiseks on vaja veel ühte operatsiooni.»

Hiljem MailOnline'iga vesteldes ütles Rodrigo: «Selle operatsiooni tulemused olid alguses väga head, kuid nüüd on mul vaja teha veel üks ​​operatsioon, kuna nina ja kui ma olen aus, siis see tekitab minus hirmu.»

Ilukirurgia ohvri sõnul on iga järgnev operatsioon riskantsem ja ta on mures, et arstid ei suudagi tema nina täielikult korda teha.

Kõigest hoolimata käis Rodrigo hiljuti maooperatsioonil, mille käigus asetati mehe kõhtu õhupalli meenutav kera, mis hakkab mehe kaalu vähendama.

Rodrigo ütles: «Mul on olnud 72 operatsiooni, aga iga operatsioonidega on mul tekkinud palju komplikatsioone. Kunagi olid operatsioonid minu sooviks soov, nüüd on need muutunud vajaduseks.»

Inim-Keni sõnul on ta paari viimase kuu jooksul tänu stressile juurde võtnud 20 kilo. Stressi on mehe tekitanud see, et ta ei saa korralikult läbi oma nina hingata.

«Olen inimene ja nagu kõik teised ja mul on tunded. Võin ka haavatav olla, olen lihtsalt seesmiselt väga tugev,» rääkis mees.

Tuleviku tarbeks otsib inim-Ken oma välimuse säilitamiseks mittekirurgilisi protseduure, mis ei hõlma üldnarkoosi.