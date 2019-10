Kaunis vene kunstnik maalib rindadega

Valgevenes elava ettevõtliku kunstniku viimaste kuude fookuses on olnud maastike ja portreede maalimine. Noore naise üheks populaarseimaks maaliks on portree kuninganna Elizabeth II-st - see maal paneks kindlasti Tema Majesteedi õhetama.

Nadia hakkas puhtalt lõbu pärast rindadega maalima. Minskist pärit loomingulist naist julgustasid rindu pintslina proovima näiteklassi kaasõpilased.

Matievskay ütles väljaandele: «Ühel päeval pidime üksteisele andma veidraid ülesandeid. Ja minu ülesanne oli üsna kummaline, pidin oma rindadega maalima pildi ja selle maha müüma.»

Kuigi Nadia maalis esimese rinnapildi nalja viluks, siis peagi mõistis ta, et rinnamaalidele on täitsa oma turg olemas. Ta selgitas väljaandele: «Ma arvan, et minu esimene kunstiteos oli üsna edukas.»

«Maalimistehnika seisukohast on seda raske hinnata, kuna enamus inimesi ei maali oma rindadega, aga maali värvigamma oli üsna kena.»

Matievskay hakkas peale esimest maalimiskogemust uurima ja teavet hankima rindadega maalimise keerdkäikudest.

«Igal maalil on oma lugu ja tunded, mida püüan oma kunsti kaudu edasi anda,» sõnas naine.

Noor kunstnik on õnnelik, et saab oma maalidega raha teenida. Ja kuigi ta teab, et maalikunsti austajate tähelepanu köidab eelkõige tema ainulaadne maalide loomise viis, on tal hea meel, et ta leidis enda jaoks loomingulise väljundi.

Nadia lisas väljaandele: «Mulle meeldib see, millega tegelen ja ma saan aru, miks selle järele on nõudlus.»

Matievskay kavatseb jätkata kunsti loomist oma rindadega ja lisab: «Mul on raske öelda, mis mu lemmik maal on. Ma armastan kõiki oma teoseid.»