USA mereväe endise piloodi teatel nägi ta Tic-Taci dražee kujulist veealust ufot

Üks tema eskadrilli kuulunud piloot jõudis objekti infrapunakaameraga jäädvustada. See jäädvustus jõudis hiljem USA kaitseministeeriumi ametniku Luis Elizondo kätte, kes selle avalikustas koos teiste videodega, millel on veel kummalisi, oletatavalt maaväliseid objekte. Samad videod on ka ansambli Blink-182 muusiku Tom DeLonge’i asutatud ufouuringute organisatsiooni To The Stars Academy valduses.