Rootsis tõmbasid õpilased seksuaalahistajast õpetaja lõksu

Kehalise kasvatuse õpetajad. Pilt on illustreeriv

«Näitasime fotosid ja andsime kuulata häälsõnumeid, kuid meile öeldi, et kooli direktor peaks selle õpetaja kohta politseisse avalduse tegema. Lisaks oli vaja õpetaja töö kohta lisainfot, mida meil ei olnud. Minu arvates oli see ülekohus, kuna materjal selle õpetaja ahistava käitumise kohta oli olemas,» nentis poiss.

Möödunud nädala esmaspäeval, 30. septembril said selle kooli õpilaste vanemad teate, et kooli juhtkond uurib kehalise kasvatuse õpetaja käitumist ja tegevust, olles saanud materjali, mis näitab teda väga halvas valguses.

Sõnumis rõhutati, et õpetaja saatis tüdrukutele seksuaalse sisuga sõnumeid.

Kool on saanud pärast poiste pandud lõksu lisamaterjali õpetaja ahistava käitumise kohta nii teistelt õpilastelt kui lapsevanematelt.

Norrköpingi politsei kinnitas, et nad uurivad kehalise kasvatuse õpetaja juhtumit.

Rootsi politsei. Pilt on illustreeriv

Nimetatud kehalise kasvatuse õpetaja töötas Norrköpingi koolis 10 aastat, andes tunde eelkõige põhikooli õpilastele. Ta on tuntud kui spordientusiast, kes kuulub mitmessse mainekasse spordiklubisse.

Politsei uurimine näitas, et selle mehe ahistava käitumise tõttu on ka varem politsei poole pöördutud, kuid siis astus kool alati ta kaitseks välja, et tegemist oli valeinformatsiooniga.