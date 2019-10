Suri legendaarne muusik ja elumees Ginger Baker

Legendaarne muusik Ginger Baker, õige nimega Peter Edward Baker, suri pühapäeval Inglismaal haiglavoodis, vahendab The New York Times . Väljaande teatel aitas Baker defineerida rokkmuusikale omast trummimängu ning sai seeläbi superstaariks.

Bakeril oli tõsiseid terviseprobleeme olnud juba aastaid. Ta on avameelselt rääkinud oma narko- ja alkosõltuvusest ning on enda sõnul heroiini tarvitamise 29 korda maha jätnud.

Baker on avameelselt öelnud, et ta on korduvalt muusika juurde tagasi tulnud, kuna on kõik oma raha ära kulutanud. «Ma arvasin, et olen juba pensionile jäänud, aga ma suutsin kuidagi elada kauem kui mu pension, nii et pidin tööle tagasi minema,» rääkis ta 2013. aastal.