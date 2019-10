Stig Rästa alahindas, kui palju tööd lapsed endaga toovad: arvasin, et väga midagi ei muutu...

Rästa esitles saates uut lastelaulu, millega üritab hammaste pesemist laste seas popimaks muuta.

«Mulle meeldib alati teha tellimuse peale: öeldakse, et palun tee selline lugu, siis on see nagu ülesanne. Tavaliselt niisama suvalisel neljapäeval ei hakka hambapesulaulu kirjutama. Mulle meeldib, kui antakse raamid ette,» rääkis muusik laulu sünnist.

Rästa tunnistas, et ka temal on kodus juba kaks aastat olnud igal hommikul ja igal õhtul «üks sõda». Muusikul on kodus kolmeaastane tütar Lumi ja üheaastane tütar Sadu.

Rästa paljastas ka, kui palju tööd isaks olemine endaga kaasa on toonud. «Ma mäletan, et ma käisin sinu saates umbes kolm ja pool aastat tagasi, kui esimene laps ei olnud veel sündinud. Siis ma ütlesin sellised suured sõnad, et ma väga ei arva, et siin midagi muutub, natukene läheb lihtsalt lõbusamaks,» meenutas muusik.

«Tegelikult on vist kolme aasta jooksul kaks laulu ilmunud. Ehk siis on lõbus ja väga raske,» tunnistas Rästa, et isadus pole vähemalt mõnes mõttes päris tema ootustele vastanud.