Kuninganna Elizabeth II varjatum pool: kui vaja, siis jagab õepojale kõrvakiile

The Mirror vahendab, et Elton John oli tunnistajaks vahejuhtumile, mille käigus kuninganna Elizabeth II andis ühe peo ajal korduvalt kõrvakiile oma õepojale Snowdoni krahvile öeldes viimasele: «Ära vaidle minuga, ma olen kuninganna!»

Elton John annab varsti välja autobiograafia, mis kannab nime «Me» ning selles on oodata mitmeid silmiavavaid paljastusi ka kuningliku pere liikmete kohta.

John rääkis: «Tean, et kuningannal on väljapeetud kuvand, aga erasuhtluses on ta väga vaimukas.»