Video: naine ronis Bronxi loomaaias lõvipuuri

Tundmatu naine jäädvustati seismas lõvide aedikus hirmuäratavalt lähedal lõvile, naise ja lõvi vahele jäi kõigest neli meetrit, vahendab CBS New York.

Juhtunust filmitud Instagrami videost võib näha naist lõvile tantsimas, kuid tundub, et naise tants ei avaldanud lõvile muljet.

Videot filminud Hernán Reynoso ütles WNBC TV-le, et ta algul arvas, et naine ja tema tantsimine on näituse üheks osaks.