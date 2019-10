Muusik Paul Neitsov avab hea suhte tagamaid

«Ma arvan, et hea suhe on selline, kus inimene saab tunda ennast täielikult iseendana.Ja ta ei pea hakkama kellekski muutuma,» rääkis Neistov oma Story's.

Mehel on seljataga pikk suhe laulja Brigita Murutariga, kes teatas selle aasta jaanuaris Instagrami vahendusel, et on üksikema ja otsus lahku minna tuli temalt. Neitsov väitis hiljem meediale, et otsus oli mõlemapoolne. Paaril on tütar.